مدافع جنوى يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن كريستيان روميرو، مدافع جنوى، أجرى الكشف الطبي في يوفتتوس، صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اللاعب بات على أعتاب الانتقال الرسمي إلى السيدة العجوز، ليكون ثاني مدافع ينضم هذا الصيف إلى اليوفي عقب مريح ديميريل.

ولفتت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس سيدفع من 15 إلى 20 مليون يورو، ثمنًا لخدمات المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، لن يبقى في صفوف اليوفي.

وأوضحت أن يوفنتوس يخطط لرحيل روميرو على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في الدوري الإيطالي، موضحة أن اللاعب قد يبقى مع جنوى، أو يرحل إلى أتالانتا.

يذكر أن يوفنتوس على أعتاب التعاقد أيضًا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.