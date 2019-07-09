شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات كرة اليد يغادر إلى فرنسا لخوض ثلاث مباريات دولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 إلى مدينة مرسيليا الفرنسية لخوض ثلاث مباريات دولية ودية امام فرنسا و تونس و فنلندا. ومن المقرر أن يخوض المنتخب 3 مباريات دولية ودية أمام فرنسا و تونس و فنلندا حيث تأتى تلك المباريات فى اطار الاستعدادات المصرية لبطولة افريقيا للناشئات المقرر اقامتها فى النيجر خلال شهر سبتمبر من العام الجارى. Advertisements تأتى مشاركة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات بدورة فرنسا الدولية بدعوة رسمية من جانب الإتحاد الفرنسى لكرة اليد حيث يتقابل المنتخب المصرى فى مباراته الاولى امام منتخب فرنسا غدا الموافق 10 يوليو و فى المباراة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التونسى بعد غدا الموافق 11 يوليو و يختتم المنتخب الوطنى المصرى مبارياته بمواجهة منتخب فنلندا يوم 12 يوليو . تضم بعثة منتخب الناشئات كلا من اللاعبات ، ملك طلعت - ياسمين جمال - سهيلة رشوان - مريم طه - امينة هشام - روان سعيد - نهى ايمن - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - ياسمين وليد - شهد حسام - سارة ياسر - هنا لاشين - سلمى ياسر - مريم اسامة - منة الله سيد.

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