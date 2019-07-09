ثروت سويلم يُخطر اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة باستقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة

يخطر اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، اللجنة الأوليمبية، ووزارة الرياضة، باستقالة

مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة.

جدير بالذكر أن اللوائح تنص على قبول الاستقالة الجماعية بعد أسبوع من تقديمها، حيث قدم المجلس استقالته، بعدما ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا.