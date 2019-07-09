رياضة | رسميا..برشلونة يقدم حارس الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا..برشلونة يقدم حارس الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام برشلونة بتقديم حارسه الجديد نيتو القادم من فالنسيا أمام وسائل الإعلام بجوار شعار الفريق ، قبل تقديمه للجماهير الثلاثاء خلف الأبواب المغلقة .

وسيقوم نيتو بتوقيع عقده اليوم الثلاثاء، وستقام جلسة تصوير قبل أن يتم تقديمه رسميا عندما يعقد مؤتمر صحفي في ظهر اليوم.

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وضم برشلونة الحارس صاحب ال29 عام من فالنسيا بموجب عقد يمتد أربعة مواسم مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات.

وجاء الإعلان عن صفقة نيتو بعد يوم واحد من انتقال الهولندي ياسبر سيليسين من البلوجرانا إلى فالنسيا.

يذكر ان الحارس البرازيلي ثاني صفقة يجلبها برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بعد ضم المدافع فرينكي دي يونج القادم من أياكس الهولندي.