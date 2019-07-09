رياضة | سان جيرمان يعاقب نيمار ويصرف النظر عن دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يعاقب نيمار ويصرف النظر عن دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أسرار أزمة نيمار داسيلفا مع الفريق الباريسي ورفض ضم ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وقال ليوناردو في حوار مطول مع صحيفة "لو باريزيان": "دي ليخت لن ينضم لبي إس جي، فهو لاعب رائع للغاية، ولكن لا يمكن للنادي أن يدفع الآن 200 مليون يورو في صفقة".

وأضاف ليوناردو: "نيمار آخر مباراة له يوم 6 يونيو الماضي، ومن المفترض أن يعود لتدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته في 8 يوليو ، لكنه ارتبط بالتزامات مع رعاته والأكاديمية الخاصة به، لكننا لم نوافق عليها".

وتابع ليوناردو: "كان يجب عليه أن يحضر في الموعد المحدد، وسيسري عليه القرار واللوائح التي تفرض على لاعب يتأخر عن التدريبات في أي فريق بالعالم ولا أعلم متى سينضم نيمار للتدريبات.. رغبة نيمار في الرحيل عن بي إس جي واضحة للجميع، ولكن في كرة القدم يمكن أن يتبدل الحال بين يوم وليلة، فهي أمور مثيرة ولكنها واردة".

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وواصل ليوناردو: "لقد تحدثت بالفعل مع نيمار والمقربين منه دون الكشف عن التفاصيل، فالرغبة معروفة للجميع، ولكن الحقيقة الوحيدة أنه ما زال مرتبطا بعقد يمتد 3 سنوات، وطالما لم نتلق أي عرض لا يمكن مناقشة الأمر".

وبالاستفسار عن سبب رغبة نيمار في الرحيل عن جدران حديقة الأمراء، رد ليوناردو: "عندما يريد أي لاعب الرحيل عن فريقه، ولا أقصد نيمار فقط، فإنه أمر طبيعي في كرة القدم، لماذا يتعامل معه الجميع على أنه عار على النادي أو أن الإدارة فشلت في إقناع لاعب ما بالاستمرار، كما لو كان الخطأ دائما سيكون على مسؤولي النادي.. هل النادي مسؤول عن تأخر نيمار في العودة للتدريبات؟ بالطبع لا، بل خطأ اللاعب نفسه، وبعد ذلك هناك لوائح داخلية تتصدى لهذه التصرفات وسنرى ما سيحدث، وتأخر أي لاعب عن الانتظام في تدريبات فريقه واقعة تحدث في أندية أخرى بخلاف بي إس جي".

وواصل ليوناردو: "لم نتلق أي عروض رسمية ولكن هناك مشاورات طفيفة مع برشلونة، لقد أعلنوا رغبتهم في شراء نيمار، لكننا لم نعرضه للبيع، وأعتقد أن رغبة البارسا لإتمام الصفقة لم تتخذ الجدية الكافية".

وأردف: "بي إس جي يريد الاعتماد على لاعبين لديهم الرغبة في الاستمرار وتحقيق إنجاز ما، ولسنا بحاجة للاعب يشعر بأنه يسدي خدمة للنادي ببقائه معنا، فلا يوجد فريق يتطلع للإنجازات وبه لاعب يشعر بأنه أقوى من إدارة النادي".