رياضة | ليفربول يقهر الريال ويقترب من ضم أصغر موهبة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقهر الريال ويقترب من ضم أصغر موهبة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم هارفي إليوت جناح فولهام أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليفربول نجح في هزيمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولايبزيج لضم هارفي إليوت صاحب الـ16 عامًا وأصغر لاعب في الدوري الإنجليزي

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ومن المنتظر أن يكون هارفي إليوت ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعدما نجح الريدز في ضم المدافع الشاب فان دن بيرج من زفولة الهولندي مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني.