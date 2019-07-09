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رياضة | ليفربول يقهر الريال ويقترب من ضم أصغر موهبة في الدوري الإنجليزي

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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم هارفي إليوت جناح فولهام أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليفربول نجح في هزيمة وباريس سان جيرمان ولايبزيج لضم هارفي إليوت صاحب الـ16 عامًا وأصغر لاعب في الدوري الإنجليزي

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ومن المنتظر أن يكون هارفي إليوت ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعدما نجح الريدز في ضم المدافع الشاب فان دن بيرج من زفولة الهولندي مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني.

 

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