رياضة | ريال مدريد يطرد نجل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطرد نجل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد الإسباني من الرحيل خلال ميركاتو الصيف، إلى دوري الدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لوكا زيدان لن يُسافر مع بعثة ريال مدريد إلى كندا الثلاثاء، لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

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وقالت الصحيفة: "ريال مدريد توصل لاتفاق لإعارة لوكا إلى صفوف راسينج سانتاندير الذي يُشارك في دوري الدرجة الثانية، حيث لم يتبق سوى الإعلان الرسمي".

ومع رحيل لوكا زيدان عن صفوف الميرنجي، أصبح رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس غير مُرجح في الوقت الحالي، حيث لا ينوي اللاعب الرحيل، بخلاف عدم وجود عروض مناسبة له حتى الآن.

وأصبح حاليًا الوضع صعبًا بالنسبة للحارس الأوكراني أندري لونين، والذي لعب الموسم الماضي مُعارًا في صفوف ليجانيس، ولم يتم حسم موقفه النهائي.