شكرا لقرائتكم خبر عن نادي عموم إنجلترا يغرم سيرينا 10 آلاف دولار والان مع التفاصيل
ذكرت وسائل إعلام أن نادي عموم إنجلترا فرض غرامة 10 آلاف دولار على سيرينا وليامز بعدما تسببت بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس قبل انطلاق المسابقة.
ولم تعلق سيرينا على العقوبة بينما ستلعب مع مواطنتها الأمريكية أليسون ريسك في دور الثمانية اليوم الثلاثاء، وتتطلع إلى حصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.
وعوقب فابيو فونيني بغرامة 3 آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام تينيس ساندجرين.
وقال اللاعب الإيطالي إنه يتمنى انفجار "قنبلة" في نادي عموم إنجلترا.
وتعرض نيك كيريوس لغرامة 8 آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني، وخسر اللاعب الأسترالي أمام رفائيل نادال في الدور الثاني.
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