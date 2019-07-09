شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه لـ"الخليج 365" : رفضت العودة للأهلي لضعف المقابل المادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت الحوار : نورهان طمان - تصوير كريم عبد العزيز

أجرى الخليج 365 حوار ناري مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الـ73 عاما والذي كشف فيه العديد من الأسرار حول المنتخب الوطني والأهلي لأول مرة و لماذا ابتعد كثيرا عن ترشيحات مجلس إدارة الأهلي بعد أن كان ولازال مطلبا جماهيريا في المقام الأول وعن الأسباب الحقيقية لفشل الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

وارتبط اسم جوزيه بحقبة عامرة بالإنجازات المحلية و القارية والعالمية أيضا ، لم يكن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه مجرد مدير فني حصد عدة بطولات متنوعه ذخر بها دولاب الشياطين الحمر ولكنه بات أسطورة من أساطير النادي الأهلي بصوت وصورة غير قابله للخدش

وكشف جوزيه خلال الحوار، حقيقة مفاوضات مجلس إدارة الأهلي الأخيرة وأسباب عدم عودته مرة أخرى لقيادة النادي الأهلي.

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وقال مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي إنه لا يوجد اتصال فى الوقت الحالى مع أي شخص داخل مجلس الإدارة.

وعن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي قال أنها كانت ولازالت احترافية من الدرجة الأولى، ولكن العرض الأخير الذى قدمه لى كان عرض أشبه بـ«التطفيش»، حيث إن المقابل المادى يكاد يكون للمساعدين فقط ولن يتبقى لي منه شيئا.

كما قال أن الأهلى كان لديه مجموعة كبيرة من النجوم «وخلصت»، وأرى أن مستوى الأهلى انعكاس كبير لمستوى المنتخب، خاصة بعد انتهاء جيل ذهبى من لاعبيه، وبالتالى منحنى الهبوط يعد أمرا طبيعيا حيث كان الأهلى يمتلك أفضل فريق فى مصر وأفريقيا، ولم يعد ذلك موجودا على أرض الواقع.

كما كشف مانويل جوزيه عن العديد من الأسرار والحقائق في حواره مع "الخليج 365" .. انتظرونا