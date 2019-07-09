شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مصير على معلول فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على الاستفادة بالتونسي على معلول كلاعب محلي فى الموسم الجديد، لكى يتمكن جهاز الكرة الأحمر من قيد المالي اليو ديانج لاعب الفريق الجديد القادم من مولودية الجزائر كلاعب أجنبي.

وكان اتحاد الكرة قد منح النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

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ويملك الأهلى فى قائمته قبل التعاقد مع ديانج 4 لاعبين أجانب وكان لزاماً على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أياً منهم للتعاقد لاعب أجنبي جديد، إلا أن قرار إتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء باعتبار واحدا من لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محلى، وبالتالي أصبح الأهلى غير مضطرا للاستغناء عن أحد نجومه الأجانب رغم التعاقد مع ديانج.