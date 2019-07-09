شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفيد بعلى معلول كلاعب محلى بعد التعاقد مع المالى ديانج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على الاستفادة بالتونسى على معلول كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لكى يتمكن جهاز الكرة الأحمر من قيد المالى اليو ديانج لاعب الفريق الجديد القادم من مولودية الجزائر كلاعب أجنبي.
وكان اتحاد الكرة قد منح النادى الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.
ويملك الأهلى فى قائمته قبل التعاقد مع ديانج 4 لاعبين أجانب وكان لزامًا على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أي منهم للتعاقد لاعب أجنبى جديد، إلا أن قرار اتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء باعتبار واحدًا من لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محلى، وبالتالى أصبح الأهلى غير مضطر للاستغناء عن أحد نجومه الأجانب رغم التعاقد مع ديانج.
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