شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه لـ"سوبر كورة" : رفضت العودة للأهلي لضعف المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سوبر كورة حوار ناري مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الـ73 عاما والذي كشف فيه العديد من الأسرار حول المنتخب الوطني والأهلي لأول مرة و لماذا ابتعد كثيرا عن ترشيحات مجلس إدارة الأهلي بعد أن كان ولازال مطلبا جماهيريا في المقام الأول وعن الأسباب الحقيقية لفشل الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

وارتبط اسم جوزيه بحقبة عامرة بالإنجازات المحلية و القارية والعالمية أيضا ، لم يكن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه مجرد مدير فني حصد عدة بطولات متنوعه ذخر بها دولاب الشياطين الحمر ولكنه بات أسطورة من أساطير النادي الأهلي بصوت وصورة غير قابله للخدش.

وكشف جوزيه خلال الحوار، حقيقة مفاوضات مجلس إدارة الأهلي الأخيرة وأسباب عدم عودته مرة أخرى لقيادة النادي الأهلي.

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وقال مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي إنه لا يوجد اتصال فى الوقت الحالى مع أي شخص داخل مجلس الإدارة.

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