شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب بـ"عمومية طارئة" لتعديل اللائحة بسبب المجلس المستقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى التواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية، من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات المقبلة، على أن يتم وضع بعض البنود فى اللائحة الجديدة مثل منع الجمع بين العمل فى الإعلام واتحاد الكرة واستمرار بند الـ8 سنوات منعًا لعودة أعضاء المجلس المستقيل مجددًا.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، باستقالة جماعية مؤخرًا إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية على خلفية الخروج المهين للمنتخب من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2016 التي تقام حاليًا في مصر.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل، وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كل مطالبه، كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.