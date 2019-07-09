شكرا لقرائتكم خبر عن اللامي: فقدنا الأفندي وثقتنا كبيرة في الحائلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد لـ«الخليج 365» رئيس نادي الاتحاد السابق طلعت اللامي أن الراحل إبراهيم الأفندي الذي توفي يوم الأحد الماضي صانع العميد الحديث وأحد كبار رموز نادي الاتحاد، قدم الشيء الكثير لوطنه ومن ثم عميد الأندية أكد لـ«الخليج 365» رئيس نادي الاتحاد السابق طلعت اللامي أن الراحل إبراهيم الأفندي الذي توفي يوم الأحد الماضي صانع العميد الحديث وأحد كبار رموز نادي الاتحاد، قدم الشيء الكثير لوطنه ومن ثم عميد الأندية السعودية ، ويعتبر «حكيم» الاتحاديين، وخلال تواجدي وترؤسي وجدت منه الوقفة الصادقة التي أسهمت في تحقيق البطولات المحلية في موسم واحد ويطلق عليها «الثلاثية» الشهيرة لنادي الاتحاد. وتطرق اللامي للحديث عن أوضاع نادي الاتحاد الحالية قائلاً: «أتمنى التوفيق لمجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، وأعضاء المجلس، وأنا متفائل بعودة الفريق الاتحادي لتحقيق البطولات في الموسم الرياضي الجديد، وعلى جميع الاتحاديين منح الفرصة الكاملة لمجلس الإدارة الحالي في تقديم العمل الذي يصب في مصلحة النادي في المرحلة القادمة». من جانب آخر، شرعت إدارة نادي الاتحاد في استخراج تأشيرة للاعبين محمد أبوسبعان، وأصيل صالح من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق الكروي في نادي بولتون في غضون الأيام القادمة بعد تسلمهما تأشيرتي دخولهما الأراضي الإنجليزية، وكان المدافع الشاب أصيل صالح وقع عقده الاحترافي الأول مع نادي الاتحاد بحضور الرئيس التنفيذي إبراهيم بخيت، ووكيل أعمال اللاعب أحمد المزيني.



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