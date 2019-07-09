شكرا لقرائتكم خبر عن كوري في أجندة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏أكدت الصحف اليابانية أمس أن اللاعب الكوري هيون جانغ (27 عاما)، مدافع فريق طوكيو، اقترب من الانتقال إلى فريق الهلال، وهو الذي شارك مع منتخب بلاده عام 2014 في دورة الألعاب الآسيوية، كما شارك عام 2015 في كأس أمم آسيا، وعام 2016 في أوليمبياد ريو، وكانت آخر مشاركة له مع منتخب بلاده عام 2018 بكأس العالم التي أقيمت في روسيا، وفي عام 2019 مُنع من تمثيل المنتخب بقرار إداري ولم يشارك في بطولة أمم آسيا الأخيرة. وذلك في الوقت الذي لا تزال الإدارة الهلالية تعمل جاهدة على تجهيز الفريق للموسم الجديد وتحديداً موضوع اللاعبين المحترفين الأجانب، إذ تنتظر قرار الجهاز الفني في تسريح اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق، وتحديد المراكز التي تحتاج لتطعيم بلاعب أجنبي.

‏أكدت الصحف اليابانية أمس أن اللاعب الكوري هيون جانغ (27 عاما)، مدافع فريق طوكيو، اقترب من الانتقال إلى فريق الهلال، وهو الذي شارك مع منتخب بلاده عام 2014 في دورة الألعاب الآسيوية، كما شارك عام 2015 في كأس أمم آسيا، وعام 2016 في أوليمبياد ريو، وكانت آخر مشاركة له مع منتخب بلاده عام 2018 بكأس العالم التي أقيمت في روسيا، وفي عام 2019 مُنع من تمثيل المنتخب بقرار إداري ولم يشارك في بطولة أمم آسيا الأخيرة. وذلك في الوقت الذي لا تزال الإدارة الهلالية تعمل جاهدة على تجهيز الفريق للموسم الجديد وتحديداً موضوع اللاعبين المحترفين الأجانب، إذ تنتظر قرار الجهاز الفني في تسريح اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق، وتحديد المراكز التي تحتاج لتطعيم بلاعب أجنبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوري في أجندة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.