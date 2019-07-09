شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات ينطلق في مصر.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (القاهرة) برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وحضور نقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) أعمال الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة

برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وحضور نقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) أعمال الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين بمناسبة إقامة كأس الأمم الأفريقية ويتواصل حتى مساء غد (الأربعاء) 11 يوليو تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية ومهارات تغطية البطولات الكبرى» في فروع صحافة الموبايل والصحافة الرقمية وصحافة الإذاعة وصحافة التلفزيون، بمشاركة 12 دولة عربية كانت قد أعلنت مشاركتها في أعمال هذا الملتقى العربي الذي يأتي ضمن أنشطة الاتحاد العربي المهمة التي يحرص على إقامتها كل عام لما يمثله من أهمية في تعزيز المستوى المهني للزميلات وزيادة منسوب الخبرة للجيل الواعد منهن ووضعهن في صورة المستجدات على صعيد الإعلام في أدواته الحديثة لاسيما أن وجود النخبة المميزة من الإعلاميين الرياضيين الذين يواكبون منافسات كأس الأمم الأفريقية سيتيح للمشاركات في الملتقى التزود بتجارب كبار الإعلاميين والإعلاميات الذين سيتابعون أعمال ومحاضرات وندوات الملتقى وسيحاضر البعض منهم في أعماله. ويشتمل اليوم الأول الذي سيقام في مقر نقابة الصحفيين المصريين بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية على كلمة ترحيبية يلقيها رئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين الزميل حسن خلف الله، وكلمة نقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان، وكلمة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يلقيها رئيس الاتحاد الزميل محمد جميل عبدالقادر، وكلمة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي. وسيتم خلال الاحتفال تقديم دروع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لوزير الشباب والرياضة المصري ونقيب الصحفيين ورئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين والزميل عصام عبدالمنعم الرئيس السابق للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات ينطلق في مصر.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.