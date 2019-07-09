شكرا لقرائتكم خبر عن يد الفرسان تستعد للعالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

بدأت إدارة كرة اليد بنادي الوحدة في أخذ الخطوات الأولى التحضيرية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالمنطقة الشرقية في أواخر شهر أغسطس القادم، إذ تم التعاقد مع المدرب التونسي أبو المعز والتمسك بالأخوين مجتبى ومهدي آل سالم من نادي النور، كما تم التعاقد مع اللاعب البحريني حسين الصياد عوضا عن مواطنه جاسم السلاطنة، على أن تحدد إدارة الكرة في وقت لاحق وجهة المعسكر الذي سيقام خلال الأيام القادمة، إما في البحرين أو في المنطقة الشرقية، وخوض مباريات ودية عدة.

من جهة أخرى، كشف المشرف على لعبة كرة اليد بنادي الوحدة باسم خياط أنه «تم عقد اجتماع مع اللاعبين وأبلغناهم أننا ذاهبون لهذه البطولة العالمية من أجل تشريف الكرة السعودية لأننا نلعب باسم الوطن، فلا بد أن نستعد على الوجه المطلوب ونقدم المستوى المشرف والنتائج التي ترضي الشارع الرياضي السعودي، ولدينا لاعبون قادرون بإذن الله على تحقيق الأهداف المطلوبة»، مطالبا الجماهير الرياضية عامة والوحداوية بمساندة الفريق في البطولة العالمية.