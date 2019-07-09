شكرا لقرائتكم خبر عن السامبا.. الـ 9 ثابتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

حقق منتخب البرازيل اللقب التاسع لكأس كوبا أمريكا في تاريخه، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على بيرو في ملعب الماراكانا مساء الأحد، في نهائي البطولة التي يستضيفها السيليساو. .

واستعاد راقصو السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007، والتاسع في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، بينما خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل.

ولم تكتف البرازيل بالفوز باللقب بل اكتسحت الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة.

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وفي الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفا وحيدا خلال 6 مباريات، أما اكتشاف البطولة «إيفرتون» فقد فاز بجائزة هداف كوبا أمريكا، برصيد 3 أهداف، ورغم تساويه مع باولو جيريرو، نجم بيرو، إلا أن الأخير سجل ركلة جزاء ضمن أهدافه الثلاثة. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقا للبطولات.

من جانبها، تغنت الصحافة البرازيلية بتتويج منتخبها بلقب كوبا أمريكا 2019، حيث كان العنوان الأبرز «عودة البطل»، في إشارة لتحقيق هذا الإنجاز بعد غياب 12 عاما.

وعنونت صحيفتا (Globoesporte) و(Lance) الرياضيتان «لقد عاد البطل!»، وهو الهتاف الذي رددته ألسنة آلاف الجماهير، التي احتشدت في مدرجات ماراكانا. بينما أكدت صحيفة (Folha de Sao Paulo) أن هذا التتويج «يؤكد الهيمنة البرازيلية على القارة خلال هذا القرن»، وذلك بعد حصد اللقب التاسع في البطولة، بفضل ثلاثية إيفرتون وجابرييل جيسوس وريتشارليسون.

وأبرزت معظم الصحف المحلية الأداء المبهر لـ«السيليساو»، رغم افتقاد النجم الأبرز نيمار دا سيلفا، بسبب الإصابة.