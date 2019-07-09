شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكافئ عمرو وردة رغم قرار الاستبعاد السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كافئ اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قبل أيام قليلة من تقديمه الإستقالة اللاعب عمرو وردة بطل "وقائع التحرش" الشهيرة.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى امام 60 ألف مشجع.

ومنح الاتحاد للاعب مكافأة مالية قدرها 80 ألف جنيه، وصلت الى 65 ألفاً بعد استقطاع الضرائب مكافأة التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

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وبالرغم من قرار استبعاد اللاعب وإعادته كان عدد من أعضاء الجهاز الفنى للفريق يطالبون بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب الا أنهم فوجئوا بصرفه كافة المستحقات المالية بالكامل.

وعمت الأحزان مصر عقب خروج المنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الوداع الحزين للفريق فى دور الستة عشر للبطولة.