أبرز 4 مدربين مرشحين لقيادة منتخب مصر.. تعرف عليهم

رشح علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب السابق 4 مدربين محليين لقيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه.

وأقال مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى وذلك بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا ثم تقدم أعضاء مجلس الاتحاد باستقالتهم بعد توديع الكان بشكل مخيب للآمال.

وقال علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية : "طلعت يوسف، مدير فني هادئ يجيد التفكير، فضلا عن حسام البدري، الذي يتمتع بشخصية قوية، فكلاهما يستحقان تدريب المنتخب"، وأضاف: "حسام حسن يستحق تولي القيادة الفنية للمنتخب أيضا، لكن عصبيته المستمرة، جعلتني أتراجع عن ترشيح اسمه".

وأردف علاء نبيل "شوقي غريب، يستحق أيضا الحصول على فرصة ثانية، لتدريب المنتخب، كونه يمتلك الخبرات، فضلا عن أن تجربته الأولى كانت خلال توقف مسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف علاء نبيل : "استقالة اتحاد الكرة بعد خروج المنتخب من أمم إفريقيا مسكن، فهم لا يهتمون بالدوري ومنتخب مصر فقط، وشاهدنا كارثتين في أقل من سنة بالخروج من كأس العالم وأمم إفريقيا".