شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل الزمالك فى جيش المُعارين؟.. تقرير خالد جلال يحسم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو الزمالك، لتحديد مصير لاعبيه المعارين قبل فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، حيث يمتلك الأبيض عددًا كبيرًا من اللاعبين المعارين لأندية أخرى، وصل عددهم إلى 16 لاعبًا، ومن المنتظر تحديد مصيرهم سواء بعودة بعضهم إلى الفريق الأبيض أو استمرار البعض الآخر فى الإعارة، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا سيفعل مسئولو القلعة البيضاء فى جيش المُعارين هذا الموسم..

- تقرير خالد جلال يحسم توجه الأبيض

يترقب مسئولو الزمالك، التقرير الفنى الذى سيقدمه خالد جلال، المدير الفنى للأبيض، من أجل تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق هذا الموسم وكذلك حسم مصير اللاعبين المعارين ومن منهم سيعود إلى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل وذلك عقب انتهاء معسكر الفريق المقام الآن، فى قبرص، استعدادًا لاستئناف مباريات الفريق المتبقية فى الدورى الممتاز، حيث احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، الذى يتصدر الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والأبيض، لتنحصر المنافسة بين القطبين على لقب الدورى هذا الموسم.

- حيرة فى موقف "شيكابالا"

فيما يدرس مسئولو الزمالك، استمرار محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض ضمن صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد بعد نهاية إعارته لأبولون سميرنى اليونانى وعودته للنادى الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن شيكابالا يخوض حاليًا تدريبات فى الجيمانزيوم من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به من أجل العودة للفريق الأبيض إذا تم الاستقرار النهائى على تواجده فى الموسم المقبل.

كما أوضح المصدر أن مفاوضات المقاصة مع شيكابالا متوقفة نظرًا لعلم جهاز الفريق الفيومى إن مسئولى قلعة ميت عقبة يدرسون بقاء شيكابالا فى الموسم الجديد وإنه لن يتم استئناف المفاوضات إلا حال حصول الفهد الأسمر على الضوء الأخضر من ناديه بشأن البحث عن عرض للرحيل وهو ما لم يحدث طوال الفترة الماضية حيث علق مسئولو الزمالك مصير شيكابالا انتظارًا للرأى النهائى لخالد جلال المدير الفنى للفريق حول مدى استفادة الفريق من عودة اللاعب فى الموسم الجديد بعد وجود اقتراح من إدارة النادى بعودته فى الموسم المقبل.

انتقل محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، إلى فريق أبولون سميرنى اليونانى على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم الجارى، إلا أنه لم يستكمل فترة الإعارة وعاد إلى مصر، بعدما شارك فى 11 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى اليونانى بمعدل 439 دقيقة، ومباراة فى الكأس أحرز خلالها هدفًا.

- 3.5 مليون جنيه تقرب رفعت من الاتحاد

كما اقترب أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك من الانضمام إلى الاتحاد السكندرى بعد توقيعه على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى فى جلسة مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وذلك تمهيدًا لإنهاء صفقة ضمه من قلعة ميت عقبة، حيث سيتجه رفعت خلال الساعات المقبلة إلى نادى الزمالك من أجل مقابلة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء للحصول على موافقته بشأن الانضمام لزعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب رفعت فى الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك بعد الاتفاق مع مسئولى زعيم الثغر حول كل الأمور بعدما انتهت إعارته من الزمالك إلى إنبى.

وكان عدد من الأندية دخلت فى تفاوض مع رفعت لضمه بعد نهاية إعارته من الزمالك لإنبى حيث ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولى إلا أن توصله مع مسئولى الاتحاد لتقاضيه 3.5 مليون جنيه فى السنة يقربه من الانضمام للنادى السكندرى وشارك أحمد رفعت فى 13 مباراة بالدورى الممتاز مع إنبى أحرز خلالها هدفين، حيث تمت إعارته فى يناير الماضى إلى النادى البترولى لمدة ستة أشهر.

- مليون جنيه تُبعد كابوريا عن الدراويش

فيما تعثر مسئولو الإسماعيلى فى إتمام التفاوض مع أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الأخيرة من جانب جهاز الدراويش مع لاعب الفريق الأبيض.

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وعرض مسئولو الإسماعيلى على كابوريا تقاضى مليون جنيه فى الموسم الأول مع الدراويش وهو ما رفضه اللاعب خاصة لتلقيه عروضًا من أندية أخرى بمقابل مالى أفضل من عرض الدراويش.

وينتظر "كابوريا" خلال الفترة الجارية الفصل فى العروض التى تلقاها خلال الفترة الأخيرة من أجل حسم وجهته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا لانضمام إلى فريق جديد خاصة أن إدارة النادى الأبيض ما زالت أيضًا تنتظر رأى خالد جلال المدير الفنى للفريق بشأن لاعبى الفريق المنتهى إعارتهم للأندية الأخرى.

شارك أحمد كابوريا مع طلائع الجيش 31 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 5 أهداف من بينها هدف فى كأس مصر، كما شارك فى مباراتين مع الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية فى الأدوار التمهيدية قبل انتقاله إلى صفوف الطلائع أحرز خلالها هدفًا.

- سموحة يخطف مصطفى محمد وروقة

فيما أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن الفريق السكندرى تمكن من إتمام استعارة محمد أشرف روقة ومصطفى محمد لاعبى الزمالك وكان روقة قد انتهت فترة إعارته من الزمالك إلى إنبى بعدما تم إعارته لمدة موسم واحد وشارك مع الفريق البترولى على مدار الموسم بشكل أساسي.

فيما حصل سموحة على خدمات مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته إلى فريق طلائع الجيش.

شارك محمد أشرف روقا فى 29 مباراة مع إنبى بواقع 27 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفًا فى الدورى، وشارك مصطفى محمد فى 29 مباراة بالدورى مع الطلائع، أحرز خلالها 12 هدفًا.

- كاسونجو يحسم مصيره بعد العودة من الكونغو

أخيرًا فضل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته بالوحدة السعودى، تأجيل حسم مصيره فى القلعة البيضاء، لحين نهاية إجازته الحالية التى يقضيها فى بلاده.

وينتظر كاسونجو، موقف الزمالك بشأن عودته لصفوف الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، لمناقشة مستقبله حيث يفضل اللاعب العودة إلى النادى الأبيض وحال عدم وجود رغبة من إدارة الزمالك حول ذلك سيقوم اللاعب بتفضيل الانتقال إلى أحد الدوريات الخارجية حال وصول عرض قوى له أما حال حدوث ذلك سيبحث العروض المقدمة له من أندية الدورى الممتاز والتى كان آخرها المقاصة.

وجاء تفضيل كاسونجو الاستمرار فى الإجازة فى بلاده خاصة أنه لن يتمكن من المشاركة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين نهاية منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الحالية عقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وانتقل الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودى على سبيل الإعارة من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، وشارك فى 13 مباراة، بواقع 10 فى الدورى السعودى و3 بكأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالها 4 أهداف بالدورى.