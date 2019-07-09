شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي صاحب القفاز الذهبي.. الشدائد تظهر معادن الرجال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حين تتعاظم الشدائد تظهر معادن الرجال فبعضهم من فضة والآخر من ذهب، وفي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، كشفت البطولة عن المعدن الحقيقي لأخطبوط جديد في حراسة المرمى، بعدما ارتدى محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي ومنتخب مصر قفاز الإجادة وهو غير جديد على الحارس المجتهد.

فالشناوي استحق لقب الأفضل في المباريات التي شارك فيها مع الفراعنة منذ أن حجز مقعدًا في تشكيل المنتخب الوطني، فمنذ التمثيل الدولي الأول في المباراة الودية التي جمعت مصر والبرتغال استعدادًا لكأس العالم بروسيا العام الماضي، ثبت محمد الشناوي أقدامه مع منتخب مصر ليحجز مكانًا ظل شاغرًا وسببًا في حيرة المدربين منذ تقدم سن عصام الحضري وعدم وجود البديل المناسب للسد العالي.

حارس مرمى الأهلي تألق في روسيا ليحصد لقب رجل مباراة مصر وأوروجواي وما أدراك بالمنتخب اللاتيني الذي ضم كوكبة من النجوم في مونديال روسيا، وقفت عاجزة عن إدخال هدف في أسد العرين المصري حتى الدقائق الأخيرة، لينال محمد الشناوي احترام وتقدير الجميع.

وفي كان 2019، وبشهادة جميع الجماهير المصرية على مختلف انتماءاتها استحق الشناوي التحية من عشاق الساحرة المستديرة بعد الأداء المتميز الذي قدمه سواء في دور المجموعات والحفاظ على نظافة الشباك، أو حتى بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا ووداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بعد الخسارة بهدف نظيف في مباراة كان بطلها الأول محمد الشناوي.

عدسة الخليج 365 التقطت صوراً لأسد العرين المصري في ظهوره الأخير بالكان .



الشناوي من المباراة



الشناوي من المباراة (1)



الشناوي من المباراة



محمد الشناوي



محمد الشناوي

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محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد الشناوي