شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة أمام السنغال فى افتتاح البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الثلاثاء البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر الدولية بمشاركة 7 منتخبات. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أول لقاءاته أمام السنغال فى الثامنة مساء اليوم فى لقاء الافتتاح بينما يلتقى منتخبنا الوطنى مع المغرب فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء قبل أن يختتم الدور الأول الخميس. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.

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