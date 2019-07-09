شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن عرض لجيرالدو لإعارته أو بيعه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادى الأهلى، عن عرض لتسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، لإعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر بدلاً منه.

ويُثير جيرالدو حالة من الجدل داخل جهاز الكرة بالأهلى وداخل لجنة التخطيط نظرًا لعدم وجود إجماع على بقائه، وفى نفس الوقت هناك تحفظ على رحيله بداعى عدم حصوله على فرصته بشكل كامل.

وحسم الأهلى قراره فيما يخص باقى اللاعبين الأجانب وهو السماح للمغربى وليد أزارو بالرحيل، والإبقاء على الثنائى على معلول والنيجيرى أجايى بعد تجديد عقديهما، فى الوقت الذي هناك جدل بخصوص جيرالدو حتى هذه اللحظة.