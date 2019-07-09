باريس سان جرمان يهدد نيمار في "بيان رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أصدر باريس سان جرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بيانًا شديد اللهجة بشأن غياب مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تدريب أمس الاثنين.

وقال الفريق الفرنسي في بيان، نشره على موقعه الرسمي: "هذا الاثنين 8 يوليو، كان اللاعب نيمار مدعوا للعودة إلى التدريبات برفقة زملائه في الفريق الأول لباريس سان جرمان".

وتابع: "لاحظ سان جرمان أن اللاعب نيمار لم يحضر في الوقت والمكان المحددين، هذا دون أن يسمح له بذلك ولم يحصل على أي موافقة من طرف النادي".

وجاء في ختام البيان "باريس سان جرمان يشجب الوضع، وسيتخذ الإجراءات المناسبة الناتجة عنه".

Advertisements

ويأتي هذا الغياب في خضم حديث تقارير إعلامية عن احتمال عودة النجم البرازيلي إلى فريقه السابق، برشلونة، بعدما لم يحقق ما كان يطمح إليه مع فريق "عاصمة الأنوار".

وقبل أيام، قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو: "نعلم أن نيمار يريد مغادرة سان جرمان، لكننا نعلم أيضًا أن فريق العاصمة الفرنسية لا يريد مغادرته".

وكشف نائب رئيس النادي الكتالوني، جوردي كاردونير، أن النجم البرازيلي يريد العودة للـ"كامب نو"، مضيفًا: "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة".

وكان نيمار انضم إلى سان جرمان من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، عام 2017، جعلت منه حتى الآن أغلى لاعب في العالم.