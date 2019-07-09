رياضة | اليوم.. سويلم يخطر الجهات المختصة بإستقالة مجلس الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سويلم يخطر الجهات المختصة بإستقالة مجلس الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمالها مؤقتا، صباح اليوم باستقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، إلى الجهات المختصة.

وتنص اللائحة على قبول الاستقالة الجماعية بعد أسبوع من تقديمها، حيث قدم المجلس استقالته بعدما ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019.