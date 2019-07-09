رياضة | فرج عامر: أعضاء اتحاد الكرة يجب أن يحاكموا علني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: أعضاء اتحاد الكرة يجب أن يحاكموا علني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن منظومة كرة القدم في مصر فاسدة من الرأس إلى القدم، وأي شخص له علاقة بمجلس الاتحاد يجب أن يستقيل لأن بقائه يعني استمرار مجلس اتحاد الكرة.



وأضاف "عامر"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد ترك كل مدربين العالم و"جاب متهم مشبوه ومتهم في قضية مشينة وأداله أعلى مرتب".



ولفت إلى أن أحد مساعدي المدرب (في إشارة إلى أحد مساعدي المدير الفني خافيير أجيري) شغال في "حضانة بتاع مراجيح"، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد هاني أبوريدة، هو من يقوم بتشكيل الفريق.



وشدد عضو مجلس النواب، على أن أعضاء اتحاد الكرة يجب أن يحاكموا علني.