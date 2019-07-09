الامارات | بطل الدوري يكمل إجراءات التعاقد مع 3 لاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الدوري يكمل إجراءات التعاقد مع 3 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر حسابه في " تويتر" عن اكتمال إجراءات التعاقد مع اللاعبين محمد عبد الباسط وطارق الخديم وسالم سلطان قادمين من صفوف نادي الوحدة وذلك لمدة ثلاثة مواسم. ويعد عبد الباسط والخديم وسالم سلطان أول صفقات الشارقة حامل لقب درع دوري الخليج العربي الموسم المنصرم. Advertisements وظهر اللاعبون الثلاثة لأول مرة اليوم الإثنين في تدريبات الفريق استعدادا للسفر الى معسكر هولندا المرتقب اعتبارا من 20 الجاري ضمن تحضيرات الشارقة للموسم الكروي الجديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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