الامارات | سعيد جاسم من شباب الأهلي إلى حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد جاسم من شباب الأهلي إلى حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة كرة القدم لنادي حتا، مساء اليوم في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، عن التعاقد مع لاعب نادي شباب الاهلي سعيد جاسم، على سبيل الاعارة لموسم واحد، وذلك لتمثيل الفريق الاول للإعصار في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وجرت مراسم التعاقد مع اللاعب بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم علي عبد الله البدواوي، ومسؤولي النادي. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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