الامارات | تعرف إلى استعدادات منتخب الناشئين لتصفيات كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى استعدادات منتخب الناشئين لتصفيات كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الوطني للناشئين بكرة القدم حصته التدريبية الأولى الاحد الماضي، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي ضمن معسكره الداخلي الذي سيستمر حتى بداية الشهر المقبل استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، إذ ضمت قائمة المنتخب التي اختارها المدير الفني للمنتخب ماجد سالم 28 لاعبا.

من جانبه قال مدير المنتخب سالم اليعقوبي في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "المعسكر الحالي يعتبر أولى محطات الاعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين من النواحي البدنية والفنية خاصة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون مع نهاية الموسم الماضي".

وأضاف "المحطة الثانية للإعداد ستقام في صربيا خلال الفترة من الأول حتى 21 من الشهر المقبل، إذ سيخوض المنتخب خلال هذا المعسكر خمس مباريات ودية اثنتان منها أمام المنتخب الصربي".

وتنطلق التصفيات الآسيوية المقبلة 14 سبتمبر المقبل.