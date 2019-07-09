شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للإعلاميين الأجانب إلى الأهرامات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا عن تنظيم رحلة إلى أهرامات الجيزة اليوم الثلاثاء، لمندوبي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم المتواجدين في مصر.

تأتي الرحلة على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم التي يسدل الستار عليها يوم 19 يوليو الجاري وجهزت اللجنة أتوبيسات لنقل الاعلاميين الاجانب من أمام مقر اتحاد الكرة وستتحرك في العاشرة صباحًا.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا من الدور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعد خسارته بهدف نظيف، وأعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم وهو ما حدث، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا .