شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر اليوم بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب ناشئي السلة تحت 16 سنة، نظيره الجزائرى فى رابع مواجهات البطولة الأفريقية التى تقام بالرأس الأخضر، وتستمر حتى 15 يوليو الجارى.

وتضم القائمة كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على.

يترأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.

وتأهل منتخب رجال كرة السلة إلى بطولة الأفرو كان من خلال تحقيق المركز الثانى بتصفيات أفريقيا، وتم التأهل بعد التساوى فى النقاط مع المنتخب الكينى المتصدر برصيد 7 نقاط ، بينما تأهل منتخب السيدات للبطولة الأفريقية بعد تحقيق المركز الأول فى التصفيات وفاز المنتخب فى أول مباراة أمام نيجيريا ثم أنجولا، على أن يحصل على راحة غدًا.