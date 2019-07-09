شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الدولي التونسي فرجاني ساسي أسفه لخروج مصر المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، داعيًا جمهور نادي الزمالك إلى مؤازرة منتخب بلاده في الأدوار المقبلة.

قال لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سنتحوّل للعب في القاهرة وهناك جمهور الزمالك متواجد بشكل أكبر، أتمنى من الجمهور المصري عموما، وجمهور الزمالك خصوصا أن يدعمنا بعد خروج مصر».

أضاف: «تعرضنا لانتقادات كبيرة بعد الدور الأول، وكان لديهم حق في ذلك، تقبلناها وشعرنا بالمسؤولية. واليوم أظهرنا قدراتنا ولعبنا حتى النهاية رغم قبولنا هدفا متأخرا».

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تابع: «المباراة لم تكن سهلة، وصممنا قبل المباراة على إصدار رد فعل وأن نظهر للشعب التونسي تحلينا بالمسؤولية وأننا رجال. كنا نستحق الفوز دون اللجوء لركلات الجزاء».

وعن تسديده ركلة الجزاء الأخيرة: «كنت واثقا في نفسي وأردت تسديد آخر ركلة جزاء، خصوصا بعد أن غبت عن المباراتين الماضيتين. تمنيت أن تسجل غانا ركلتها الخامسة حتى أتقدّم وأسدد، أحببت أن أسدد».

وتأهلت تونس إلى ربع نهائي البطولة بعد أن فازت بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف.