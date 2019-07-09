«القوى» و«الكاراتيه» و«الجودو» تداوي «صدمة الكرة» بـ28 ميدالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أبطال ألعاب القوى والكاراتيه والجودو فى استعادة البسمة لشفاه المصريين والتخفيف قليلاً من صدمة الخروج المهين للمنتخب الوطنى من الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب جنوب إفريقيا، «الأولاد» منذ أيام. حصد أبطال الكاراتيه 10 ميداليات فى بطولة الدورى العالمى للشباب فى كرواتيا، منها 4 ذهبيات، وفضيتان. كما حقق منتخب مصر للناشئين لألعاب القوى 17 ميدالية متنوعة فى البطولة العربية لألعاب القوى التى أقيمت فى تونس. كما تم تتويج اللاعب رمضان درويش بالميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للجودو فى كندا.

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