اكتمال عقد المتأهلين لدور الثمانية والـ "VAR" يظهر لأول مرة بأمم أفريقيا

تظهر تقنية الفيديو الـ "VAR" في بطولة الأمم الإفريقية 2019 لأول مرة فى تاريخ البطولة، مع انطلاق دور الثمانية للبطولة والمقرر أن يبدأ يوم الأربعاء المقبل .

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية، بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 أمس الاثنين .

وتأهل المنتخب التونسى إلى ربع نهائي المسابقة القارية بإسقاط نظيره الغاني في ركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى (1-1)، في المباراة التي أقيمت بالإسماعيلية .

وكان منتخب مصر ودع منافسات الكان مبكرًا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) يوم السبت الماضي ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا.

وتحتضن ملاعب "ستاد القاهرة، الدفاع الجوي، السويس، السلام" مواجهات دور الثمانية من المسابقة.

وجاءت مواجهات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية بالمواعيد والملاعب:

يوم الأربعاء 10 يوليو:

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1- السنغال VS بنين.. الساعة 6.00 مساءً.. ملعب الدفاع الجوي.

2- نيجيريا VS جنوب إفريقيا.. الساعة 9.00 مساءً.. ملعب ستاد القاهرة.

يوم الخميس 11 يوليو:

3- كوت ديفوار VS الجزائر.. الساعة 6.00 مساءً.. ملعب ستاد السويس.

4- مدغشقر VS تونس.. الساعة 9.00 مساءً.. ملعب ستاد السلام.