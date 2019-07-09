شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: ذهبية رمضان درويش خطوة نحو البطولات وأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، أن الذهبية التى حققها رمضان درويش لاعب المنتخب، خلال مشاركته فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا، تعد بمثابة خطوة نحو طريق البطولات.

وتوج رمضان درويش لاعب منتخب الجودو بذهبية بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا بعد الفوز على الكندى من أصل مصرى شادى النحاس، فى منافسات وزن 100 كجم .

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وقال مطيع فى تصريحات خاصة إن الجودو يسير فى الطريق الصحيح بالعودة إلى زمن البطولات والميداليات، مشيدًا بالمستوى الذى ظهر عليه درويش والذى يأتى ضمن خطة الإعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 202 وأضاف رئيس الاتحاد أنه يتم تجهيز وإعداد الأبطال من لاعبى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية فى البطولات الفترة المقبلة لضمان تحقيق ميداليات أوليمبية.

يذكر أن الجودو يشارك فى بطولة الجراند برى "الجائزة الكبرى" بكرواتيا الشهر الجارى، ضمن خطة الإعداد للبطولات المؤهلة للأولمبياد بالإضافة إلى المشاركة فى بطولة العالم باليابان التى يسبقها معسكر هناك لمدة أسبوع.