شكرا لقرائتكم خبر عن كان 2019 يشعل سوق المدربين في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، سوق المدربين في الكرة المصرية على صعيد الأندية والمنتخبات على حد سواء، حيث كشفت البطولة عن عدد من المدربين المتميزين الذين أصبحوا مطمعاً للكثير من الأندية .

بيراميدز يتعاقد مع ديسابر

تعاقد مسئولو نادي بيراميدزمع الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا السابق ليكون مدرب الفريق الجديد لمدة موسمان مقبلين ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت على أن يولى ديسابر مهمة تدريب الفريق بداية من اليوم بعد تقديمه بالأمس فى مؤتمر صحفي.

هيرفي رينارد مطلب جماهيري في النادي الأهلي

تواصل مسئول أهلاوى مع وكيل الفرنسى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب، لبحث مطالبه وشروطه لتدريب الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، ويرغب الأهلى فى إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعد تسببه فى خسارة الفريق للنسخة الماضية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، إلا أن الإدارة الحمراء ترفض تكرار خطأ التعاقد مع لاسارتى بالتعاقد مع مدرب لا يملك سيرة ذاتية كبيرة، لذا تم اتخاذ قرار بعدم اقالته إلا فى حالة التعاقد مع مدرب صاحب أسم وسيرة ذاتية ذائعة الصيت.

وكشف مصدر داخل إدارة الأهلى أن الفرنسى رينارد طلب الحصول على ما يقارب الـ3 ملايين دولار سنويًا أى ما يعادل 250 ألف دولار شهرياً رغم حصوله على نصف هذا المبلغ فقط فى الوقت الحالى مع منتخب أسود الأطلسى.

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حسام حسن والبدري على رادار الفراعنة بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية

من ناحية أخرى بات المدرب الوطني يمثل طوق النجاة للفراعنة بعد أزمة وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، حيث رشح العديد من خبراء الكرة والجماهير الثنائي حسام البدري مدرب الأهلي السابق و حسام حسن مدرب سموحة لتولي المهمة الصعبة نظراً لتاريخهم الطويل في التدريب وما قدموه.