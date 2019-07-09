شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: منظومة الكرة "تفتقد الخبرات".. وأجيرى المسئول الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق أن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة وجهازه المسئول الأول والأخير عن اختيارات اللاعبين والتى تسببت فى خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال عبد الحميد فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المنظمومة الكروية بأكملها من اتحاد كرة ولاعبين ومجالس أندية وجمعيات عمومية ليست أهل خبرة وتحتاج إلى جود أصحاب الخبرات فى المرحلة المقبلة. Advertisements يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا بالخسارة من جنوب أفريقيا فى دور الـ16 بنتيجة 1 / 0 فى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الوقت الحالى وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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