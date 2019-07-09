شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: الجمهور يفضل الأداء عن النتائج والدليل مباراة مصر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لفريق بتروجت والمقاصة والزمالك، أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المطلوب منه فى بطولة الأمم الأفريقية 2019، مشيراً إلى أن اختيارات المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة عليها علامة استفهام .

وأقال مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى وذلك بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا ثم تقدم أعضاء مجلس الاتحاد باستقالتهم بعد توديع الكان بشكل مخيب للآمال.

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وقال مؤمن سليمان فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : أن الجمهور المصرى يعشق دائماً الأداء المميز عن تحقيق نتائج ايجابية، مستشهداً بمباراة المنتخب الوطنى أمام البرازيل فى كاس العالم للقارات التى قدم فيها الفراعنة أداءاً مميزاً ورغم خسارة المباراة إلا أنها دائماً فى ذاكرة الجماهير .

وأضاف مدرب الزمالك السابق، أنه يجب تطوير الأداء عن طريق الدورى المصرى والابتعاد عن الأزمات التى شهدها فى الفترة الماضية والتى تسببت فى التحام المواسم، مطالباً بتحديد جدول منظم للدورى وانتظام المسابقة فى الموسم المقبل .

وطالب مؤمن سليمان، باختيار مدير فنى يليق بالمنتخب الوطنى خاصة أن الفراعنة ملوك أفريقيا، مشيداً بتجربة الهولندى سيدروف مع الكاميرون، ورينارد مع منتخب المغرب، مؤكداً أن المنتخب يحتاج للعودة إلى أداء ممتع .