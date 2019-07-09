شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن مواعيد اختبارات النادي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلى مواعيد اختبارات قطاع الناشين للموسم الكروى الجديد 2019-2020 على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر وذلك طبقًا للمواعيد والمراحل السنية التالي.

وتم تحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجارى مواليد 2006-2007 على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجارى مواليد 2008-2009-2010 وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجارى موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على أن يكون يومًا الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجارى موعدًا لمواليد 2002.

وقال فتحى مبروك إنه تحدد أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت الموافقة 10-11-12-13 يوليو الجارى لبيع الاستمارات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا وذلك على بوابات النادى بمقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد، ثم بعد ذلك أمام بوابات فرع مدينة نصر أيام الاختبارات المعلن عنها سابقًا، موضحًا أن قيمة الاستمارة 50 جنيهًا على أن تبدأ الاختبارات فى الساعة 8.30 صباحًا .