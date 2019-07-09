تقارير: حجازي على أعتاب الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية سعودية أن أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ووست برومتش الإنجليزي، أصبح قريبا من الانتقال إلى أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية عبر موقعها الرسمي صباح الثلاثاء إن إدارة أهلي جدة باتت قريبة من إعلان التوقيع مع أحمد حجازي، مضيفةً أنه يعتبر سدًا منيعًا في خط الدفاع.
وأضافت الصحيفة أن حجازي نال إعجاب المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مشيرةً إلى أن النادي السعودي سيعلن تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية في إنجلترا عن رغبة أستون فيلا في التعاقد مع حجازي لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020).
وكان حجازي (28 عاما) شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يودع المسابقة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.
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