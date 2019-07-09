النشرة الرياضية| ساسي وأزارو يستعرضان.. وحقيقة لقاء صلاح وراموس السري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

جاء يوم الأثنين ملتهباً على الصعيد المحلي بعد قرار وزير الشباب والرياضة بتحويل استقالات أعضاء اتحاد الكرة إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد فيما اختار نادي بيراميدز مديره الفني الجديد وكشف عن علاقته المستقبلية مع الأهلي وعربياً حقق منتخب تونس فوزاً عثيراً على نظيره الغاني وصعد لدور الـ 8 لبطولة كأس الأمم.ط

ويقدم الخليج 365 لكل من فاته المتابعة ملفاً عن ما حمله الأثنين من أخبار:

طبيب المنتخب يوضح لمصراوي حقيقة سفر صلاح لمقابلة راموس أثناء كأس الأمم

أبدى محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، اندهاشه من التقارير التي اثيرت حول ترك محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب للسفر للغردقة لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

بعد تريزيجيه.. مصري جديد مطلوب في أستون فيلا الإنجليزي

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يرغب في ضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يعلن تفاصيل تعاقده مع ديسابر والجهاز المعاون

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع سباستيان ديسابر لقيادة الفريق الموسم المقبل، خلفا لرامون دياز الذي رحل نهاية مايو الماضي.

"المصالحة مع الأهلي وموقف صفقة القرن للزمالك" ضمن 5 رسائل لإدارة بيراميدز

وجهت إدارة نادي بيراميدز عدة رسائل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ،الأثنين، لتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد للفريق الأزرق

خاص.. ثروت سويلم يتسلم مهام عمله باتحاد الكرة لتسيير الأعمال

عقد ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة، جلسة مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة، لبدء استلام مهام عمله لتسيير الأعمال باتحاد الكرة.

مصدر: وزير الرياضة حوّل استقالات اتحاد الكرة إلى سويلم.. ولا لتكرار "سيناريو العامري"

أكد مصدر قانوني في اتحاد الكرة المصري، أن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية وصلت إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي عن طريق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رسميًا.. ديسابر مديرًا فنيًا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز رسميا تعيين سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، مديرا فنيا، للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

الأهلي يسدد قيمة استعارة رمضان صبحي على مرحلتين

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن قيمة تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة عام إضافي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، سيتم سدادها على قسطين.

ثروت سويلم يتحدث عن موعد الانتخابات المقبلة والمدرب الجديد للمنتخب

أكد ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، صعوبة تحديد موعد الانتخابات المقبلة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس إدارة الجبلاية، مشددًا على أنه لن يدير الاتحاد إلا أصحاب الخبرة ومن ليس لهم مصالح شخصية.

صحيفة إنجليزية: النني يخفض راتبه من أجل الانتقال إلى بوردو

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قد يضطر اللاعب المصري محمد النني إلى تخفيض راتبه من أجل الحصول على فرصة الظهور مرة أخرى في ملاعب أوروبا بالرحيل عن أرسنال بحثاً عن المشاركة.

بالفيديو.. كوت ديفوار تضرب موعدًا مع الجزائر بأمم أفريقيا

حجز منتخب كوت ديفوار مقعدًا في دور الثمانية من منافسات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على المنتخب المالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "السويس" ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

الزمالك يحول تأخره لتعادل مثير بمباراة وديه أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي

نجح فريق الزمالك في تحقيق التعادل أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما خلال معسكر الفريق الأبيض الحالي في قبرص.

تونس تلحق بالجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا على حساب غانا بركلات الترجيح

تأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 20199، بعد الإطاحة بنظيره الغاني من دور الـ 16، عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

تونس تلحق بالجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا على حساب غانا بركلات الترجيح

تأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 20199، بعد الإطاحة بنظيره الغاني من دور الـ 16، عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

أزارو يسجل هدفاً استثنائيا .. الأهلي يكتسح سوكر سمارت الإسباني 9-0 (فيديو)

اكتسح الفريق الأول للأهلي منافسه "سوكر سمارت" الإسباني 9-0 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم ، الأثنين، على ملعب "لافينكا" بمدينة "اليكانتي" التي تسضيف معسكر الإعداد الخارجي للفريق الأحمر.

الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة تعاقده مع لاعب المقاولون

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يتواصل مع مسؤولي المقاولون العرب من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

بالمواعيد.. تعرف على مواجهات ربع نهائي أمم إفريقيا.. والطريق للنهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والذي من المقرر أن ينطلق يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو الجاري، بالمسابقة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

مهاجم جنوب إفريقيا يشرح.. كيف خدع حجازي في هدف إقصاء مصر؟

يرى ليبو موتيبا مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه يمكنه تحقيق إنجازات أكبر والذهاب إلى أبعد مدى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن بشرط الاحتفاظ بنفس العقلية الإيجابية التي تحلوا بها في الفترة الماضية، ونتج عنها الفوز على المنتخب المصري في دور الستة عشر من البطولة.

مجلس الأهلي يعلن الانتهاء من إجراءات تسلم أجهزة الاستشفاء .. ويتعاون مع اليونيسيف

علن مجلس إدارة النادي الأهلي الانتهاء من إجراءات تسلم أجهزة الاستشفاء وإبرام بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة واسناد تطوير موقعه الألكتروني لشركة عالمية.

بالفيديو .. ساسي يعيد حيلته ويدفع حارس غانا لمصير أبو جبل

قاد الدولي التونسي فرجاني ساسي نسور قرطاج إلى الصعود لدور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما سدد ركلة الجزاء الأخيرة فى شباك منتخب غانا.