بعد صعود تونس لدور الـ 8.. هل أخطأ جريس بتفضيل الحدادي على معلول؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

طاردت الانتقادات المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي آلان جيريس عقب الأداء الباهت لنسور قرطاج فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب غياب علي معلول عن القائمة وفي ظل المستوى الهجومي الضعيف للظهير الأيسر الأساسي أسان الحدادي.

وظل جريس مجبراً على الرد حول نفس السؤال (استبعاد معلول) فى ثلاثة مؤتمرات صحفية علي هامش مباريات دور المجموعات مشدداً على أن سبب الاستبعاد "فني" عكس ما تردد فى وسائل الإعلام التونسية بأنه يرجع لاحتجاج نجم الأهلي علي وضعه بدلاً فى خيارات المدرب.

فنياً جريس فضل الحدادي الذى يجيد الأدوار الدفاعية عن علي معلول الذي يجيد الهجوم وهو ما افتقده نسور قرطاج فى دور المجموعات أمام منتخبات تبدو فى المتناول ولكن مع منتخب غانا استفاد المدرب الفرنسي من امكانات ظهيره الأيسر الذي فضله مع أيمن بن محمد ظهير الترجي الذي يتشابه مع معلول فى امكاناته ويتميز عنه باقتناعه للجلوس للحدادي.

ويتمتع الحدادي ببنية قوية بالمقارنة مع معلول حيث إن نجم نادي ديجون الفرنسي يبلغ طوله 1.84 سم مقابل 1.75 سم وهو ما يمنحه قدرة على الفوز بالكرات الهوائية سواء فى الدفاع أو الهجوم ليناطح الأفارقة أصحاب البنية الجسدية القوية.

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الحدادي لعب الموسم الماضي لنادي ديجون الفرنسي الذى ينشط فى دوري أقوى ولعب معه 39 مباراة سجل هدفين وصنع هدفين وكلها نقاط فى صالح الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب التونسي فيما لعب معلول مع الأهلي 28 مباراة سجل 8 وصنع 9 مع الوضع فى الاعتبار المنافسة الأقوى وأن تفوق ظهير الأحمر فى الأرقام لا يعكس مقارنة عادلة.

أرقام الحدادي أمام غانا جاءت لتعكس فكرة جريس التى هي صورة طبق الأصل من فكرة خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر فى استبعاد عبد الله جمعة وتفضيل أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور فى مركز الظهير الأيسر للفراعنة.

وقطع الحدادي الكرة من نجوم منتخب غانا 5 مرات وهو أفضل أرقامه فى المباراة بالإضافة لأفساد 3 هجمات للنجوم السوداء فيما جاء أداءه الهجومي ليترجم تكليفات المدير الفني التى أوصلت نسور قرطاج فى النهاية إلي دور الـ 8.

المباريات القادمة ومع تقدم منتخب تونس في البطولة ستكشف عن مدى صحة وجهة نظر جريس من عدمها خاصة في ظل مواجهة نارية مرتقبة بدور نصف النهائي أمام المنتخب السنغالي ونجمه ساديو ماني.