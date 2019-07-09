شوبير يكشف.. 4 أعضاء لا يحق لهم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، أن تطبيق بند الـ8 سنوات سيمنع 4 أعضاء في المجلس السابق من العودة للترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه في "أون سبورت": "تطبيق بند الـ8 سنوات سيمنع كلا من عصام عبدالفتاح، أحمد مجاهد، خالد لطيف وسيف زاهر من الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة".

Advertisements

وأضاف: "قامت الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة بإلغاء بند الـ8 سنوات بالفعل منذ سبعة أشهر، إلا أن أنها لم تُعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب بعض العراقيل، ليبقى البند كما هو حتى الآن".

وأتم أحمد شوبير قائلا: "اللجنة المؤقتة التي قد تتولى إدارة اتحاد الكرة هي التي ستشكل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بعد إقالة الجهاز الفني السابق، ولا أعرف هل سيتم الاستعانة بمدرب مصري أم أجنبي".

يُذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تقدم باستقالة جماعية بعد توديع المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف يوم السبت الماضي بدور الـ16 للمسابقة القارية.