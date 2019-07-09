محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال الدولي التونسي فرجاني ساسي إنه كان يثق فى قدرته على تسجل ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة ضد غانا وقيادة منتخب بلاده لربع نهائي بطولة كأس الأمم. وفاز منتخب تونس على منتخب غانا 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 فى أخر مباريات دور الـ 16 والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية. Advertisements وأضاف ساسي أنه كان يريد تعويض ما فاته عقب غيابه عن التشكيل الأساسي لنسور قرطاج فى دور المجموعة بسبب عودته من الإصابة. ووجه نجم الزمالك رسالة " انتظرونا فى النهائى البطولة بدأت الأن ". وأنهى ساسي " أشكر الجماهير التونسية على الدعم والمساندة ونعدهم بمستوي أفضل والقتال من أجل الوصول للنهائي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من فرجاني ساسي عقب صعود تونس لدور الـ 8 لكأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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