زياد وردة يقترب من العودة لسلة الاتحاد السكندري

أصبح اللاعب زياد وردة قريب من العودة للفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مره آخرى خلال الفترة القادمة. ويخوض اللاعب التدريبات برفقة الفريق السكندري قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. المقبل. وكان يغيب وردة عن اللعب الفترة الماضية بسبب الإصابة وارتباطه بتأدية واجبه الوطني بالجيش. ويتطلع اللاعب لاستكمال مسيرة والده الذي اختير 2019 الموسم الحالي ضمن أفضل ١٠ لاعبين في تاريخ كرة السلة . ويكون زياد وردة نجل اسطورة كرة السلة الكابتن مدحت وردة ابن نادي الإتحاد السكندري السابق ولاعب منتخب مصر، لاعب القرن في كرة السلة بحسب اختيار الإتحاد الافريقى له في عام 2008 وهو صاحب أعلى رصيد من البطولات للاعب كرة سلة في تاريخ مصر وأفريقيا.

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