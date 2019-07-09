رياضة | رغم التأهل.. تونس تعادل رقمًا سلبيا في "الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم التأهل.. تونس تعادل رقمًا سلبيا في "الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب التونسي فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني، بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأثنين، على ستاد "الإسماعيلية"، في ختام منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبتلك النتيجة يعادل تونس رقم بنين السلبي، بالتأهل لدور الثمانية دون تحقيق الفوز في الوقت الأصلي والإضافي، ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار الفريقين بالبطولة حتى التأهل لدور الثمانية:

مشوار منتخب بنين في دور المجموعات

فرض المنتخب البنيني نتيجة التعادل السلبي أمام المنتخب الغاني بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية أصطدم المنتخب البنيني بعناد نظيره غينيا بيساو، لينتهي اللقاء بينهما بالتعادل السلبي.

وفي الجولة الثالة، أعتقد الجميع أن المنتخب البنيني في طريقه لمغادرة البطولة مبكرًا أمام الكاميرون، لكن فاجأ الجميع بتعادله السلبي ليحجز مقعده وسط كبار القارة في الدور ثمن النهائي كأفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

منتخب بنين في دور الـ 16:

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واصل منتخب بنين مفاجآته بالبطولة، بعدما تأهل للدور ربع النهائي بفوزه على أبرز المرشحين للتتويج باللقب المنتخب المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مشوار منتخب تونس في دور المجموعات

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الأنجولي في الجولة الأولى بالبطولة.

وفي الجولة الثانية، واصل منتخب تونس نتائجه السلبية بالبطولة بتعادله أمام مالي بنفس نتيجة الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة في مواجهة عربية خالصة أمام موريتانيا، فشل نسور قرطاج أيضًا في تحقيق الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليتأهل كثاني المجموعة الخامسة.

منتخب تونس في دور الـ 16:

وواصل المنتب التونسي السير على طريقة نظيره البنيني في البطولة، رغم تقديمه لأفضل مبارياته بالبطولة، إلا أنه سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الغاني، بهدف لكل فريق، أحرزه المنتخب الغاني في الوقت بدل الضائع من المباراة، ولكن نجح نسور قرطاج في حسم المباراة لصالحهم بركلات الترجيح بفضل تألق حارسهم فاروق بن مصطفى.