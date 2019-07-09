رياضة | وصلة رقص من فرجاني ساسي احتفالاً بتأهل تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة رقص من فرجاني ساسي احتفالاً بتأهل تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب التونسي الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الغانين بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله في الوقتين اأصلي والإضافي.



وشهدت المباراة احتفالات عديدة من لاعبي المنتخب التونسي كان ابرزها احتفال فرجاني ساسي، نجم وسط ناي الزمالك المصري، في غرفة خلع الملابس بالرقص.

ويذكر أن ساسي كان صاحب التسديدة الأخيرة بركلات الترجيح، والتي أنتهت ، ليضرب موعدًا في الدور ربع النهائي مع نظيره مدغشقر.