رياضة | لاعبي الدوري السعودي يسيطرون علي ربع نهائي "الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبي الدوري السعودي يسيطرون علي ربع نهائي "الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء الأثنين على مواجهات دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية، بعدما حجز المنتخب التونسي أخر مقاعد دور الثمانية بالبطولة.

وشهد الدور ربع النهائي تواجد 6 لاعبين محترفين بالدوري السعودي، يمثلون 4 منتخبات أكملت مشوارها بالبطولة.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي، وتمتلك لاعبين ينشطون في الدوري السعودي كالتالي:-

منتخب الجزائر

وهو أكثر المرشحين لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية، ويتواجد به 3 لاعبين ينشطون بالدوري السعودي وهم : رايس امبولحي حارس مرمى الاتفاق، وعز الدين دوخة حارس الرائد، وجمال الدين بن العمري مدافع الشباب.

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منتخب تونس

ويمتلك المنتخب التونسي لحارس مرمى نادي الشباب فاروق بن مصطفى، والذي ساهم في تأهل نسور قرطاج بتصديه لركلة جزاء أمام منتخب كوت ديفوار.

منتخب نيجيريا

يتواجد بقائمة المنتخب النيجيري أحمد موسى، لاعب وسط نادي النصر، والذي يشارك في لقاءات النسور النيجيرية، ولكنه لم يصل لمستواه المعتاد مع المنتخب حتى الآن.

منتخب مدغشقر

أحد أكبار مفاجآت البطولة، والذي ينافس المنتخب البنيني على لقب "الحصان الأسود"، ويعتمد منتخب مدغشقر على نجمه كارلوس أندريا مهاجم نادي العدالة الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين.