رياضة | سيراميكا يتعاقد مع مدافع القناة استعداداً للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يتعاقد مع مدافع القناة استعداداً للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تدريباتة الجماعية على ملعب ملعب دار ضباط الوقود بالتجمع الخامس استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وفي إطار دعم خطوط فريق سيراميكا حصل الجهاز الفني على توقيع اللاعب خالد الحسيني مدافع فريق القناة، عقب دفع الشرط الجزائي ليصبح لاعباً ضمن صفوف سيراميكا لمدة ثلاث مواسم قادمة.

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ويعد الحسيني من مواليد 92، وسبق له الإنضمام لأندية الزمالك، والرجاء، وشربين، قبل الإنضمام للقناة، ثم سيراميكا.

وتعاقد مسؤولو سيراميكا مؤخرًا مع مجموعة من اللاعبين وهم محمود المغربي من الرجاء، أحمد غنيم من أبو قير وأحمد وجية من المرج، ومحمد خطاب لاعب وسط سرس الليان والمقاصة، ومحمد سيد الدغيمي من فريق شبان قنا

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